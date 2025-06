Traffico Roma del 09-06-2025 ore 14 | 30

Se sei a Roma e pianifichi i tuoi spostamenti, è importante conoscere le ultime novità sul traffico. Oggi, 9 giugno 2025, alle ore 14:30, via Trionfale è chiusa tra via dell'Acquedotto Paolo e Viale dei Monfortani per lavori sulla rete idrica, con deviazioni su via Taverna e via de Gubernatis Mannucci. Le linee di bus sono state ridefinite, e anche alcuni servizi notturni e nei fine settimana hanno subito modifiche. Rimanere aggiornati è fondamentale per muoversi senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da oggi chiusura di via Trionfale da via dell'Acquedotto Paolo a Viale dei monfortani per lavori sulla rete idrica il traffico è deviato su via Taverna e via de gubernatis Mannucci sono cambiate le linee di bus 446 907 911 913 980 di notte n 46 n 113 del fine settimana si sposta la ci sei per interventi di messa in sicurezza al via da oggi lavori sull' incrocio tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio una delle intersezioni pericolose individuate dall'amministrazione comunale Nella prima fase del cantiere sarà realizzata una rotatoria tra via no e via Fabbri oggi pomeriggio fino alle 18 in via Molise sit-in davanti al Ministero delle imprese del made in Italy sono in vigore divieti di sosta e possibili rallentamenti per 5 notti lavori di rinnovo sul manto stradale e tu la segnaletica del sottovia guidi Corso d'Italia e sul Muro Torto stanotte divieti di sosta nella fascia oraria 21:36

