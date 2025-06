Traffico Roma del 09-06-2025 ore 11 | 30

Se vi state dirigendo verso Roma il 9 giugno 2025 alle 11:30, preparatevi a possibili rallentamenti e code lungo il Raccordo Anulare e le principali vie di accesso alla città. La mobilità in tempo reale, fornita da Roma Infomobilità e luce verde, vi aiuterà a pianificare il percorso migliore e ad evitare disagi. Restate aggiornati per un viaggio più fluido e senza stress!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna rallentamenti tra gli svincoli Salaria e Prenestina è sempre in carreggiata interna rallentamenti dalla Casilina fino allo svincolo della Roma Fiumicino in carreggiata esterna traffico sostenuto dallo svincolo Salaria alla Cassia fino allo svincolo Aurelia traffico poi sulle consolari casse Flaminia sulla Tiburtina in direzione centro traffico congestionato sul tratto Urbano della A24 in direzione tangenziale est al via da oggi la chiusura di via Trionfale da via dell'Acquedotto Paolo a Viale dei monfortani per lavori sulla rete idrica il traffico è deviato su via Taverna e via de gubernatis Mannucci è sempre da oggi al via i lavori sul incrocio tra via Nomentana Casale di San Basilio una delle intersezioni pericolose individuate dall'amministrazione comunale per interventi di messa in sicurezza Nella prima fase del cantiere sarà realizzata una rotatoria tra via Nomentana e via Fabbri e segnaliamo in chiusura rallentamenti sulla Pontina e sulla Colombo in entrata