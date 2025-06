Traffico Roma del 09-06-2025 ore 08 | 30

Buongiorno Roma! All’alba del 9 giugno 2025, il traffico si presenta intenso lungo le principali arterie cittadine. Tra code e rallentamenti, la città si prepara a vivere la sua giornata. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio questa mattina trafficata. La mobilità romana non si ferma, ma insieme possiamo navigarla con successo.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia a seguire ancora code tra Laurentina e Pontina code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra via Filippo Fiorentini è l'uscita per la tangenziale anche sulla tangenziale est code tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminia code tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla Salaria con coda tra via di Villa Spada il bivio per la tangenziale trafficata la Cristoforo Colombo con code tra via Pindaro e via di Acilia in direzione Roma si rallenta anche sulla via Pontina tra Spinaceto e il raccordo anulare a via da questa mattina alla seconda fase dei lavori all' Acquedotto del Peschiera fino a cessate esigenze resterà chiuso il tratto della via Trionfale tra via dell'Acquedotto Paolo e via dei monfortani traffico deviato su via Giuseppe Taverna e via de gubernatis