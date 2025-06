Traffico Roma del 09-06-2025 ore 07 | 30

Se ti trovi a Roma questa mattina del 9 giugno 2025, alle 07:30, preparati a un traffico intenso e dinamico. La città si presenta già congestionata, con code tra Torrenova e il raccordo anulare sulla diramazione Roma sud, e rallentamenti sulla carreggiata interna tra Casilina e l’Urbano della Roma L’Aquila. Ecco tutto quello che devi sapere per pianificare al meglio il tuo tragitto e arrivare puntuale.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e il raccordo anulare code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficato è tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi solo Stadio Olimpico al via da questa mattina la seconda fase dei lavori all' Acquedotto del Peschiera chiuso fino a cessate esigenze il tratto della via Trionfale tra via dell'Acquedotto Paolo e via dei monfortani traffico deviato su via Giuseppe Taverna e via de gubernatis inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili