Traffico Lazio del 09-06-2025 ore 17 | 30

Se ti trovi nel Lazio il 9 giugno 2025 alle 17:30, preparati a affrontare alcune aree di traffico intenso. La principale rete viaria della regione presenta code sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare tra Roma Fiumicino e La Romanina, con situazioni simili in carreggiata interna tra Cassia bis e la Salaria. Inoltre, i lavori su Via Salaria stanno causando riduzioni di carreggiata. Ecco tutto quello che devi sapere per pianificare al meglio il tuo percorso.

Luceverde Lazio veri trovati dalla redazione non molto il traffico sulla principale rete viaria del Lazio più intenso alle porte di Roma sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e vegetale Salaria più avanti tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo proseguono i lavori su via Salaria con riduzione di carreggiata alla zona industriale di Rieti è Santa Rufina In quest'ultima direzione possibili rallentamenti e code nelle ore di traffico più intenso e resta chiuso sempre per lavori la strada a scorrimento veloce oratina Cassino tra Atina inferiore ad Atina superiore nelle due direzioni Italia apertura in programma per il prossimo 23 giugno le deviazioni su strada provinciale 259 è ancora in tema di lavoro e ci siamo qui in programma per questa notte sulla A12 Roma Civitavecchia allo svincolo di Torrimpietra vincolo che tra le 22 e le 6 sarà chiuso in entrata in direzione di Roma altri lavori interessano la diramazione ma Sud chiusa tra le 22 e le 5 tra Torrenova e raccordo anulare nelle due direzioni bene È tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale