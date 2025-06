Traffico internazionale di droga e tentativo estorsivo della Scu | chiesti 57 anni di carcere

Indagine di vasta portata sul traffico internazionale di droga e tentativo estorsivo alla scuola, che ha portato alla richiesta di 57 anni di carcere complessivi per sette imputati. La requisitoria della pm Giovanna Cannarile si è conclusa oggi al tribunale di Brindisi, segnando un passo decisivo nel processo. È alle battute finali un procedimento che potrebbe avere ripercussioni significative sul contrasto a queste attività illecite, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata.

BRINDISI - Invocate condanne a carico di sette imputati per complessivi 57 anni di reclusione. La richiesta arriva oggi, lunedì 9 giugno 2025, al termine della requisitoria della pm Giovanna Cannarile (Dda di Lecce), dall'aula Metrangolo del tribunale di Brindisi. È alle battute finali un.

In questa notizia si parla di: Anni Traffico Internazionale Droga

