Tradizioni storiche | cambia la disposizione degli ambulanti per la Luminara

La decisione delle autorità di riorganizzare gli spazi degli ambulanti durante la Luminara di San Ranieri mira a valorizzare al meglio questa tradizione storica, garantendo ordine e sicurezza. La nuova disposizione, approvata dalla Giunta comunale in via sperimentale, promette di rendere ancora più suggestiva e coinvolgente questa celebrazione unica. Con questa innovazione, si apre un capitolo emozionante di rinnovamento che arricchirà l’esperienza di cittadini e visitatori, rendendo ogni anno l’evento sempre più memorabile.

