Tradimento replica puntata 9 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’appuntamento di oggi con “Tradimento” (Aldatmak), la soap che tiene milioni di telespettatori col fiato sospeso. Mentre Oltan e Ipek vivono un momento di passione inatteso, Mualla compie un passo decisivo verso la libertà. Rivedi l’episodio 92 in streaming su Mediaset e lasciati conquistare dalle emozioni di una puntata ricca di colpi di scena e passione.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Oltan e Ipek, al ritorno di un viaggio di lavoro, la sera si fermano a dormire in una pensione e tra i due scatta un bacio. Mualla acconsente al divorzio tra Oylum e Behram. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 92 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming.

