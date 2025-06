Tradimento anticipazioni turche | Selin spara a Tolga e finisce in carcere

Le anticipazioni turche di "Tradimento" ci immergono in un vortice di emozioni e colpi di scena. Selin, in preda alla rabbia, spara a Tolga e finisce in carcere, lasciandoci con il fiato sospeso. Quali segreti si nascondono dietro questa drammatica decisione? Le prossime puntate promettono tensione alle stelle e rivelazioni sorprendenti. Scopriamolo insieme, perché il male e il bene si sfiorano nel cuore di questa avvincente soap.

Nuovi intrighi promettono di tenerci con il fiato sospeso nelle prossime puntate della soap turca Tradimento ( Aldatmak ). A vivere momenti bui sarĂ Selin, che dopo aver sparato a Tolga verrĂ arrestata. Ma cosa scatenerĂ l’ira della donna e come si evolverĂ questa vicenda? Scopriamolo insieme. Tradimento, trame future: Selin scopre che Tolga l’ha tradita. Tolga non è certo stato un marito modello per Selin. Il giovane non ha mai fatto segreto di aver sempre considerato le nozze con Selin una sorta di “ripiego” dopo la delusione causata dalla scelta di Oylum di sposare Behram. Anche dopo sposato non ha esitato a cercare di riconquistare il cuore della figlia di GĂĽzide, tanto che Selin ha piĂą volte temuto un tradimento del coniuge. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: Selin spara a Tolga e finisce in carcere

In questa notizia si parla di: Tradimento Selin Tolga Anticipazioni

Tolga abbandona il matrimonio, Selin affronta la perdita e Oltan architetta l’inganno in Tradimento - potenza di catturare il pubblico, mentre le relazioni si complicano e i segreti emergono. In questa nuova puntata, ogni decisione avrà conseguenze imprevedibili, portando a una spirale di conflitti che metterà alla prova l'amore e la fiducia.

#tradimento Partecipa alla discussione

#tradimento Partecipa alla discussione

Tradimento, anticipazioni turche: Selin spara a Tolga e finisce in carcere - Il ragazzo finirà in ospedale e lei verrà condotta in carcere. Leggi su superguidatv.it

Tradimento anticipazioni: Serra sgancia la bomba, indice una conferenza e dice a tutti che… - Serra Atamanoglu (Irem Tuncer) non si ferma di fronte a nulla, nemmeno nel momento in cui Tolga Kasifoglu (Caner Sahin) – il padre del bambino che porta in grembo – rischierà di morire a causa dell’en ... Leggi su msn.com

Tradimento, spoiler 14 giugno: Serra entra nel letto di Tolga e scatta la passione - Serra entrerà nel letto di Tolga e passerà una notte di passione con lui nella puntata di Tradimento in onda sabato 14 giugno. Leggi su it.blastingnews.com