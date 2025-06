Tradimento anticipazioni 10 giugno | Oylum e Kahraman si sposano

Il grande giorno è alle porte: Oylum e Kahraman si preparano a pronunciare il loro “sì” in un matrimonio che promette emozioni e sorprese. Ma l’amore e la felicità sono davvero assicurati? Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda martedì 10 giugno su Canale 5, i sentimenti più profondi potrebbero essere messi alla prova. Scopriamo insieme se questa unione supererà le insidie del destino.

Il gran giorno è arrivato. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda martedì 10 giugno su Canale 5. Il giorno delle nozze è arrivato, ma qualcosa potrebbe rovinare la festa. Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda martedì 10 giugno alle 14.10 su Canale 5, Oylum e Kahraman si sposeranno. Scopriamo cosa succederà. Negli episodi precedenti Già in passato Kahraman si era aperto con Oylum riguardo ciò che provava per lei. La ragazza però era stata molto elusiva; in un secondo momento, quando i sentimenti di Oylum sembravano cambiati, Kahraman ci ha riprovato chiedendole addirittura di sposarlo.