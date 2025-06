Tra Usa e Cina c’è anche l’Iran Cosa raccontano le ultime sanzioni contro Teheran

Le recenti sanzioni statunitensi contro Teheran svelano un sofisticato sistema di riciclaggio di miliardi di dollari, orchestrato da figure chiave iraniane e nascosto tra Cina e altre nazioni. Un'operazione che mette in luce quanto le tensioni tra USA e Iran continuino a evolversi, coinvolgendo reti complesse e strategie di elusione. Ma cosa significano davvero queste misure per il futuro delle relazioni internazionali? Scopriamolo insieme.

Tre giorni fa, senza eccessivo clamore, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a oltre 30 individui ed entitĂ coinvolte in un complesso schema di riciclaggio di miliardi di dollari, orchestrato per aggirare le sanzioni imposte all’Iran. Al centro della rete vi sono i fratelli iraniani Mansour, Nasser e Fazlolah Zarringhalam, che hanno utilizzato case di cambio iraniane e societĂ di facciata, principalmente in Cina continentale, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti (Uae), per occultare transazioni finanziarie legate alla vendita di petrolio e al finanziamento dei programmi missilistici iraniani. 🔗 Leggi su Formiche.net