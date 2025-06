Tra storia e geopolitica il Portogallo riscopre gli oceani come suo destino

elezione riflettono questa ricerca di stabilità e identità, mentre il Portogallo si riscopre nuovamente come protagonista degli oceani, tra passato glorioso e un futuro da scrivere con coraggio. In questo contesto di incertezza, Lisbona si propone di ritrovare il suo ruolo nel mondo multipolare, navigando tra sfide storiche e nuove opportunità. La domanda è: riuscirà a superare le acque del baccalà e a tracciare una rotta verso un domani più stabile e deciso?

Il Portogallo fatica a raggiungere una stabilità in politica interna, come attesta (in parte) il risultato delle ultime elezioni. Tra un passato glorioso quanto lontano e un presente incerto, Lisbona è alla ricerca del suo posto nel mondo multipolare. In Portogallo c’è un detto: ficar nas águas de bacalhau – restare nelle acque del baccalà – per indicare qualcosa che si conclude con un nulla di fatto, senza conseguenze. I risultati della terza elezione legislativa in soli quattro anni potrebbero replicare tale esito. Eppure, alcune novità importanti ci sono state: la coalizione di centrodestra (AD) guidata dal premier uscente Luis Montenegro ha ampliato il distacco dal partito socialista, segnato dalle dimissioni del segretario Pedro Nuno Santos. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tra storia e geopolitica, il Portogallo riscopre gli oceani come suo destino

