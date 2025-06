Tra Pink Floyd e Beatles passando per Battisti | festa della musica in carcere

Tra le note dei Pink Floyd, Beatles e Battisti, si è accesa un'energia speciale nella casa circondariale di Brindisi. Nella mattinata di sabato 7 giugno 2025, "La compagnia group" di Mesagne ha portato musica, speranza e solidarietà, regalando un momento indimenticabile ai detenuti durante la Festa della Musica. Un evento che dimostra come la musica possa unire, curare e trasformare ogni cuore, anche nei luoghi più difficili.

