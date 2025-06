TP52 Alkedo brilla alla Galicia 52 Super Series Royal Cup con un terzo posto

Il TP52 Alkedo powered by Vitamina si conferma protagonista indiscusso nelle regate di livello internazionale, illuminando la scena con prestazioni di prestigio. La sua impresa alla Galicia 52 Super Series Royal Cup, conclusa con un brillante terzo posto, testimonia la dedizione e l’abilità del team guidato da Andrea Lacorte. Una vittoria che rafforza la reputazione di Alkedo come protagonista indomabile. E il meglio deve ancora venire...

Un’altra settimana da protagonista per il TP52 Alkedo powered by Vitamina, che sabato pomeriggio ha concluso al terzo posto la Galicia 52 Super Series Royal Cup, secondo appuntamento delle 52 Super Series di scena a Baiona, in Spagna. Il TP52 armato dal team Vitamina Sailing e timonato da Andrea Lacorte – alla tattica il neozelandese Cameron Appleton, con il portoghese Alvaro Marinho nel ruolo di stratega, Alberto Bolzan alla randa e il Team Manager di Vitamina Matteo De Luca a prua – ha brillato dalla prima all’ultima giornata di regate, ottenendo anche due vittorie nelle dieci prove disputate nell’arco di cinque giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - TP52 Alkedo brilla alla Galicia 52 Super Series Royal Cup con un terzo posto

In questa notizia si parla di: Tp52 Super Series Alkedo

TP52 Alkedo brilla alla Galicia 52 Super Series Royal Cup con un terzo posto - Un’altra settimana da protagonista per il TP52 Alkedo powered by Vitamina, che sabato pomeriggio ha concluso al terzo posto la Galicia 52 Super Series Royal Cup, secondo appuntamento delle 52 Super Se ... Leggi su msn.com

Alkedo protagonista in Spagna nelle 52 Super Series - Un’altra settimana da protagonista per il TP52 Alkedo powered by Vitamina, che ieri pomeriggio ha concluso al terzo posto la Galicia 52 Super Series Royal Cup, secondo appuntamento delle 52 Super Seri ... Leggi su pressmare.it

Alkedo in Spagna per le 52 Super Series - Dopo l’ottimo esordio del mese scorso a Saint Tropez, terminato con una vittoria su quattro regate disputate e un convincente settimo posto nella classifica finale (terzo nella speciale classifica “ow ... Leggi su pressmare.it