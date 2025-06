Tour Vespucci | tappa finale a Genova nella Giornata della Marina Militare

Prenderà parte alle celebrazioni la nostra gloriosa Marina Militare, che da sempre rappresenta il simbolo di coraggio, tradizione e avventura. La tappa finale a Genova, presso il Ponte Parodi, segna un momento di grande orgoglio e riconoscimento per questa straordinaria impresa nautica, culminata dopo due anni di navigazione e emozionanti scoperte in giro per il mondo. Un’occasione unica per celebrare il valore del mare e della nostra storia marittima.

Domani, martedì 10 giugno, Genova ospiterà presso il Ponte Parodi la cerimonia solenne per la Giornata della Marina Militare e la conclusione del Tour Mondiale Vespucci, dopo due anni di navigazione e quasi 50.000 miglia nautiche percorse, pari a oltre due volte la circonferenza terrestre: un viaggio che ha toccato 5 continenti, 32 Paesi e 53 porti, con lo straordinario passaggio a Capo Horn il 5 aprile del 2024. Prenderà parte alle celebrazioni anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il sorvolo delle Frecce Tricolori (che si stanno esercitando a Genova già oggi) e uno spettacolo di droni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tour Vespucci: tappa finale a Genova nella Giornata della Marina Militare

In questa notizia si parla di: Genova Tour Vespucci Giornata

Genova celebra la Giornata della Marina 2025 e il ritorno della Vespucci dal tour mondiale https://ligurianotizie.it/genova-celebra-la-giornata-della-marina-2025-e-il-ritorno-della-vespucci-dal-tour-mondiale/2025/06/08/613604/… via @LiguriaNotizie Partecipa alla discussione

Vespucci il 10 giugno a Genova con Mattarella, il programma della giornata Partecipa alla discussione

Amerigo Vespucci arriva a Genova per la Giornata della Marina Militare - La nave Amerigo Vespucci conclude il suo tour mondiale a Genova con cerimonie e spettacoli, inclusi un Drone Show e il supporto alla candidatura Unesco della cucina italiana. Leggi su quotidiano.net

Giornata della Marina al Porto Antico con le Frecce Tricolori e l'Amerigo Vespucci alla presenza del Presidente Mattarella - Martedì 10 giugno a Marina Militare celebra la Giornata della Marina nel porto di Genova, commemorando l'anniversario dell'Azione di Premuda del 10 giugno 1918, quando i Motoscafi Anti Sommergibili 15 ... Leggi su genovatoday.it

Il Vespucci torna a Genova: il programma della giornata - Una giornata di festa alla presenza del capo di Stato Sergio Mattarella, lo show serale nel cielo, con i droni e lo spettacolo pirotecnico. Leggi su ilsecoloxix.it