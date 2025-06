Torrevecchia Teatina 89enne trovato morto dopo ore di ricerche | era uscito e non aveva fatto ritorno

Tragedia a San Giovanni Teatino: Berardo Nori, 89 anni, scomparso sabato scorso, è stato ritrovato senza vita dopo ore di intense ricerche. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione tra familiari e comunità, che avevano mobilitato forze dell’ordine e volontari per ritrovarlo. Un dolore profondo per la perdita di un uomo amato, che ci ricorda quanto sia importante prendersi cura dei nostri anziani e valorizzare il senso di comunità.

È stato ritrovato senza vita Berardo Nori, 89 anni, residente a San Giovanni Teatino. L'uomo, originario di Montorio al Vomano, era scomparso nella giornata di sabato: i familiari avevano lanciato l'allarme non vedendolo rientrare. Le ricerche sono partite in serata, coordinate dalla polizia e.

