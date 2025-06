Torrente a rischio esondazione la Regione interviene a Spadafora

La provincia di Messina si prepara a blindare il torrente Tonnarazza, nel tentativo di prevenire una potenziale catastrofe. Entro pochi giorni, a Spadafora, prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza, un intervento fondamentale promosso dalla Regione Siciliana guidata da Renato Schifani. Questa operazione rappresenta un passo decisivo per tutelare la comunità e preservare il territorio. Rimane alta l’attenzione per le prossime settimane, momento in cui i lavori potranno davvero cambiare il volto della zona.

Saranno avviati entro pochi giorni a Spadafora, nel Messinese, i lavori di messa in sicurezza del torrente Tonnarazza, in contrada Cesif. La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha infatti aggiudicato l'appalto.

