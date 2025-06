Torremaggiore | domenica la festa del grano Prima edizione

Preparati a vivere un pomeriggio unico a Torremaggiore! Domenica 15 giugno 2025, in onore di San Sabino, si inaugura la prima edizione della “Festa del Grano”, un evento che celebra le radici agricole e culturali della città. Promossa dal Comune e dall’Associazione “Insieme per Fiorentino APS”, questa manifestazione promette di diventare un appuntamento imperdibile, unendo tradizione, convivialità e tanto entusiasmo. La festa si svolgerà in Piazza Mazzini: non mancare!

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore: Domenica 15 giugno 2025, a partire dalle ore 17:00, in occasione delle celebrazioni per San Sabino, patrono di Torremaggiore, prende vita la prima edizione della “Festa del Grano” in Piazza Mazzini. Promossa dall’Amministrazione Comunale – Assessorati alla Cultura e al Turismo – in collaborazione con l’Associazione “Insieme per Fiorentino APS”, l’iniziativa segna l’avvio di un nuovo percorso di valorizzazione della storica Fiera di San Sabino. I protagonisti della “Festa del Grano” saranno i forni, pastifici e le aziende del territorio che si occupano della coltivazione e trasformazione del grano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

