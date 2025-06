Torneo Fochi | Dlf Firenze trionfa nel calcio a 7 Pulcini 2015

Il Torneo Fochi di Firenze si è chiuso con entusiasmo e gloria, celebrando il talento e la passione dei giovani calciatori. Tra applausi e sorrisi, il Dlf Firenze ha conquistato il titolo nel calcio a 7 Pulcini 2015, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Dopo giorni di sfide emozionanti, la vittoria finale testimonia l’importanza di questi eventi nel plasmare il futuro dello sport giovanile e rafforzare il senso di comunità.

Il Torneo Fochi si è concluso tra applausi, sorrisi, premi e un’atmosfera di festa. L’evento, appuntamento fisso nel calendario cittadino di calcio a 7 Pulcini anno 2015, ha visto la partecipazione di tanti giovani atleti. La cerimonia di premiazione, momento clou della giornata finale, ha visto la presenza di personalità di spicco del mondo sportivo, istituzionale e culturale. Sul gradino più alto del podio trionfa il Dlf Firenze, dopo giorni di sfide belle ed emozionanti, con una prestazione valida tecnicamente, solida e determinata. Al secondo posto la Laurenziana, terza l’Impruneta Tavarnuzze, quarta posizione per il Club Sportivo autore comunque di un buon percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo Fochi: Dlf Firenze trionfa nel calcio a 7 Pulcini 2015

