Torneo della Montagna | Cervarezza e Castelnovo Capitale dominano la prima giornata

Il 73° Torneo della Montagna si apre con protagonisti di spicco: Cervarezza e Castelnovo Capitale dominano la prima giornata, regalando spettacolo e emozioni. La vittoria dei vice-campioni del Cervarezza contro il Villa Minozzo segna un importante riscatto, mentre il ritorno in grande stile del Castelnovo Capitale nel derby con il Trinità infiamma gli animi. Un torneo che promette emozioni e sorprese: la competizione è appena iniziata!

di Federico Prati Pronto riscatto dei vice-campioni del Cervarezza nella vernice del 73° Torneo della Montagna. La truppa di mister Cecchi sbanca (3-1) il campo degli scudettati del Villa Minozzo, vendicando così il ko (2-3) nella finale dell’anno scorso. Ritorno in gran stile per il Castelnovo Capitale che travolge (7-3) il Trinità nel derby fra club rientranti. Buona la prima anche per il Cavola, di nuovo in lizza dopo cinque estati, che piega il Gatta. Interrompe la serie nera che durava dall’ultima edizione il Felina che strappa un 2-2 al "Ferrarini" contro il blasonato Castellarano. Nei baby sestina per il Leguigno sull’Olimpia Roteglia, cinquina per il Cervarezza sul Villa Minozzo, mentre l’attrezzato Trinità s’impone (3-1) al Centro Coni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it