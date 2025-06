Torneo del Sorriso | spettacolo e gol per beneficenza a Nave

Il Torneo del Sorriso a Nave è in pieno fermento, un mix di spettacolo, emozioni e solidarietà che coinvolge tutta la comunità. La serata si è aperta con una goleada impressionante del Weedboys, mentre la sfida tra Black Lake e Garello Fc ha regalato capovolgimenti di fronte mozzafiato. Un evento che unisce il calcio e il cuore, dimostrando come lo sport possa fare la differenza. La partita tra Black Lake e Garello Fc si è conclusa con...

Il torneo del Sorriso è iniziato a suon di gol. Tanto spettacolo alla rassegna calcistica a sette in notturna che si disputa all'impianto del quartiere sarzanese di Nave. Nel girone C in evidenza la goleada del Weedboys su con il punteggio di 8 a 0 ottenuto grazie alle doppiette messe a segno da Franzetti, Negri, Gentile e Lazzoni. Invece la seconda gara ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte tra i Black Lake e i Garello Fc è terminata con un pirotecnico 4-4. Cinquina di Toros su Bodo Glimit, 5 a 1 il risultato finale mentre la sfida tra Eagles e Gelateria Lorenzo si è conclusa con il risultato di 8-6.

