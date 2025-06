Torneo Castellano | Caggianese Toro Loco e Boccaccione dominano la prima settimana

La prima settimana del Torneo Castellano di calcio a 7 si è finalmente conclusa, regalando emozioni e spettacolo sul campo dello stadio Neri di Castelfiorentino. Con il Toro Loco e Boccaccione che dominano la scena, il torneo promette un’edizione ricca di sorprese e grandi sfide. La competizione si infiamma: chi riuscirà a mettere fine alla supremazia delle prime tre classificate? Il calcio amatoriale si prepara a scrivere nuove pagine di passione e talento.

Archiviata la prima settimana di gare, anche la settima edizione del Torneo Castellano di calcio a 7 non ha tradito le attese: sano agonismo, tanti gol e divertimento, questi principali ingredienti che risaltano ogni sera sotto i riflettori dello stadio Neri di Castelfiorentino. Per quanto riguarda i risultati le prime tre classificate dello scorso anno fanno subito la voce grossa. I campioni in carica di Caggianese rifilano una cinquina al Gdt con doppietta di Pezone e reti di Marianelli, Colibazzi e Minuto. Ancora meglio ha fatto Toro Loco Global, dilagando 6-0 sul malcapitato Phoenix: doppietta di Cioni e gol di Chiti, Borgognoni, Bianchi e Mazzoni.

