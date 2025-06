Torna in funzione la fontana del Formiello | l' intervento di Abc

Dopo un attento intervento di ABC, la storica fontana del Formiello in piazza Enrico De Nicola torna finalmente a splendere, riaccendendo il cuore pulsante della città. Questa mattina, alla cerimonia di riattivazione, erano presenti figure di spicco come il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore Edoardo Cosenza, pronti a celebrare un simbolo di rinascita e bellezza urbana. La ripresa delle funzioni rappresenta un passo importante per il valore storico e turistico di Napoli.

