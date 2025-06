Torna il Vergari Day a Mesoraca dal 13 al 15 giugno 2025 | rivedi lo speciale su Canale Italia dedicato al festival

Preparati a vivere un’esperienza straordinaria: dal 13 al 15 giugno 2025, Mesoraca (KR) ospiterà la terza edizione del Vergari Day, il festival che trasforma la Riserva Naturale del Fiume Vergari in un palcoscenico multidisciplinare. Ricerca, musica, archeologia e spiritualità si intrecciano in tre giornate di scoperta e partecipazione attiva. Rivedi lo speciale su Canale Italia dedicato all’evento e immergiti in un mondo di emozioni e conoscenza!

Dal 13 al 15 giugno 2025 Mesoraca (KR) ospiterà la terza edizione del Vergari Day, il festival diffuso, immersivo e multidisciplinare che celebra la Riserva Naturale del Fiume Vergari. Un evento unico nel suo genere che intreccia ricerca scientifica, soundscape (paesaggi sonori), cinema, musica, archeologia, arte, spiritualità e tradizioni popolari, con il coinvolgimento diretto della comunità locale. Tre giornate intense e partecipate, pensate per valorizzare e far conoscere uno dei tesori naturalistici più suggestivi della Calabria, attraverso un programma ricco e variegato che unisce cultura e ambiente, scienza e creatività. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Torna il Vergari Day a Mesoraca dal 13 al 15 giugno 2025: rivedi lo speciale su Canale Italia dedicato al festival

In questa notizia si parla di: Vergari Mesoraca Giugno Torna

Vergari Day 2025: Giovedì 29 maggio la conferenza stampa di presentazione a Mesoraca - Mesoraca, in provincia di Crotone, si appresta a ospitare la seconda edizione del “Vergari Day”, festival dedicato alla valorizzazione della Riserva Naturale del Fiume Vergari, che si svolgerà dal 13 al 15 giugno 2025.

Mesoraca. Al via la III Edizione del Festival “Vergari Day 2025” - Dal 13 al 15 giugno, torna a Mesoraca il Vergari Day, giunto alla sua terza edizione: un festival diffuso, immersivo e multidisciplinare, interamente dedicato alla scoperta e valorizzazione della ... Leggi su cn24tv.it

Sarafine tra gli ospiti del Vergari Day 2025: a Mesoraca arriva la vincitrice di X Factor - Il Comune di Mesoraca (Crotone), in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale del Vergari, annuncia la presenza di SARAFINE tra gli ospiti del Vergari ... Leggi su laprimapagina.it

Paesaggi sonori e sostenibilità: Il Festival Vergari Day ritorna a Mesoraca - Dal 13 al 15 giugno 2025, Mesoraca si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival “Vergari Day”, un evento che si conferma come un appuntamento ... Leggi su wesud.it