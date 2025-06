Torna il tradizionale Concerto per la Festa dei Patroni di Sondrio

Il tradizionale concerto per la festa dei patroni di Sondrio torna a incantare la città, segnando la chiusura della 61^ stagione del Cid Circolo Musicale. In collaborazione con la Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, sabato 14 giugno alle 20.45 presso la Chiesa Collegiata, il pubblico potrà immergersi in un magico spettacolo musicale. Si esibiranno “I Civici”, regalando ancora una volta emozioni indimenticabili che renderanno questa serata speciale e imperdibile.

Il Cid Circolo Musicale di Sondrio chiude la sua 61^ Stagione con il tradizionale Concerto per la Festa dei Patroni di Sondrio, in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Gervaasio e Protasio, sabato 14 giugno alle ore 20.45 presso la Chiesa Collegiata di Sondrio. Si esibiranno “I Civici. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Torna il tradizionale Concerto per la Festa dei Patroni di Sondrio

In questa notizia si parla di: Sondrio Tradizionale Concerto Festa

Sondrio, il 2 giugno torna il tradizionale appuntamento con la Corsa della Repubblica - Il 2 giugno, Sondrio ospiterà la 15^ edizione della Corsa della Repubblica, un evento tanto atteso che celebra la Festa della Repubblica.

Il Cid Circolo Musicale di Sondrio chiude la sua 61ª Stagione con un grande concerto di musica corale romantica - Con il tradizionale Concerto per la Festa dei Patroni di Sondrio, il Cid Circolo Musicale conclude la sua 61ª stagione artistica, offrendo alla città un evento di alto valore culturale e spirituale. Leggi su primalavaltellina.it

Concerto di San Martino Musica classica col maestro Trabucchi - Il Comune di Castione Andevenno e la sua biblioteca "Aurelio Tognini", in collaborazione con la parrocchia, organizzano, in occasione della festa del Patrono, il tradizionale Concerto di San Martino. Leggi su ilgiorno.it

Sondrio, Festa della Repubblica: tutti gli attestati - Cerimonia ufficiale per la celebrazione della Festa della Repubblica alla presenza delle autorità e delle Forze dell’ordine, coordinate dal prefetto di Sondrio ... Leggi su ilgiorno.it