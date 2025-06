Torna Finestate Focus sul nuovo ordine economico

con l'obiettivo di esplorare le sfide e le opportunità di un mondo in rapido cambiamento. In un panorama dominato da nuove alleanze e trasformazioni del potere, il festival si propone come palco di riflessione e innovazione, con l’Italia al centro di una discussione cruciale per il futuro economico globale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera capire e plasmare il domani.

DAZI, alleanze in trasformazione, nuove mappe del potere economico globale. E l’Italia, con le sue imprese e le sue energie, nel mezzo di un guado. Sarà questo il filo conduttore di Finestate 2025, il festival della finanza che lunedì 16 giugno porterà a Bologna voci autorevoli e imprenditori selezionati per una serata che promette confronto, visione e qualche provocazione. Giunto alla sua quinta edizione, Finestate torna nella cornice informale ma elegante di Villa Benni, in via Saragozza, dove a partire dalle 18.30 cento imprenditori del territorio si ritroveranno per un evento che è insieme cena, talk e think tank all’aperto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna Finestate. Focus sul nuovo ordine economico

