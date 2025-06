Torna a casa per il cellulare e salva una ragazza dal compagno violento | 50enne eroe a La Spezia

Un gesto apparentemente banale si è trasformato in un atto di coraggio straordinario: a Santo Stefano Magra, un uomo di 50 anni ha salvato una ragazza dalla furia del suo compagno violento grazie a un semplice errore. Il suo ritorno a casa per il cellulare si è rivelato un’azione decisiva, che ha evitato il peggio. Una testimonianza di come il coraggio possa nascere anche nei momenti più inattesi. Continua a leggere.

Una ragazza è stata brutalmente aggredita a Santo Stefano Magra (La Spezia) dal compagno, ma si è salvata grazie all’intervento casuale di un uomo che aveva dimenticato il cellulare a casa. Il 50enne ha messo in fuga l’aggressore e soccorso la giovane, visibilmente sotto shock. 🔗 Leggi su Fanpage.it

