Torino blitz nei minimarket | lavoratori in nero e prodotti illegali raffica di multe per oltre 12.500 euro

Torino si accende di azione con un blitz nei minimarket: la Polizia di Stato scopre lavoratori in nero e prodotti illegali, emettendo sanzioni per oltre 12.500 euro. Un intervento deciso volto a tutelare legalità e sicurezza. La città si prepara ora a rafforzare le misure di controllo per garantire un ambiente commerciale più trasparente e regolamentato.

