Top Ten di Trentin Jr all' Italia Sardegna

Top ten di Trentin Jr all’Italia Sardegna: già dal via si avvertiva l’aria di sfida. La tappa, nota per le sue prove intense e tecniche, ha messo a dura prova anche i più esperti, e Giovanni Trentin, con il suo tipico fondo resistente, si è distinto tra i protagonisti. Il pilota di Montebelluna, tornato al volante della sua potente vettura, ha dimostrato di essere in gran forma, promettendo ancora emozioni e sorprese nelle prossime tappe.

Lo si sapeva già dal via che il Rally Italia Sardegna sarebbe stato uno dei più impegnativi fino a qui disputati da Giovanni Trentin, ben rinomato per il suo fondo che mette da sempre a dura prova i protagonisti del FIA World Rally Championship. Il pilota di Montebelluna, tornato al volante della.

