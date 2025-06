Tony Awards 2025 | le red lips di Nicole Scherzinger e i beauty look più belli

I Tony Awards 2025 hanno acceso i riflettori sulla bellezza e lo stile delle star più glamour. Dalle labbra fiammanti di Nicole Scherzinger ai raffinati look di Katie Holmes e alle sinuose onde di Mia Farrow, la serata ha regalato un tripudio di eleganza e tendenze. Scopri le scelte beauty più iconiche di questa notte indimenticabile, dove ogni dettaglio ha raccontato una storia di glamour e raffinatezza.

Dalle labbra fiammanti di Nicole Scherzinger al casual low bun di Katie Holmes passando per la cascata di ricci di Mia Farrow. Tutta la bellezza sotto i riflettori della celebre serata di premiazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tony Awards 2025: le red lips di Nicole Scherzinger e i beauty look più belli

Assegnati a New York i #TonyAwards2025, principali premi per il teatro di Broadway. Trionfo per Maybe Happy Ending con sei riconoscimenti: tra i vincitori anche Nicole Scherzinger e Sarah Snook oltre alla pièce di Stranger Things Partecipa alla discussione

