tommaso rossi ecco il libro tokyo in treno

Ecco perché il nuovo libro di Tommaso Rossi, "Tokyo in Treno", ci invita a scoprire la città attraverso le sue rotaie, svelando storie, emozioni e panorami che solo il viaggio può rivelare. Un affascinante tuffo nell’anima pulsante di Tokyo, tra ferrovia e sogno, che trasforma ogni tragitto in un’avventura unica da scoprire con occhi nuovi.

Arezzo, 9 giugno 2025 – Se davvero c'è qualcosa che accomuna l'esistenza di tutti gli abitanti di Tokyo, che vivono nella frenesia delle zone più centrali o nelle aree più periferiche, è il treno. Molto più di un semplice mezzo di trasporto, è un tassello indispensabile nella quotidianità dei locali, ma anche dei tantissimi turisti che arrivano da ogni angolo del mondo per ammirare con i loro occhi le meraviglie di questa terra. Ecco perché Tommaso Rossi, da anni punto di riferimento per gli italiani interessati a visitare il Sol Levante, ha scelto proprio il treno per raccontare la città in cui vive e che ama alla follia, anche nelle sue contraddizioni.