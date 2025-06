tommaso panzavolta torna al bondeno codigorese cerca nuovo allenatore

Tommaso Panzavolta torna a Bone­done, portando entusiasmo e speranze di successo. Dopo aver raggiunto la doppia cifra con il Gallo, il bomber si prepara a conquistare nuovi traguardi con i matildei, nel loro rinnovamento tecnico. La Codigorese, invece, cambia rotta lasciando Diego Grassi: un nuovo capitolo si apre per entrambe le squadre, pronti a scrivere una stagione ricca di emozioni e sfide.

Dopo aver centrato per l’ennesima volta la doppia cifra, raggiunta nella travolgente cavalcata nelle fila del Gallo, Tommaso Panzavolta ha accettato l’offerta del Bondeno, un ritorno. Con i matildei il bomber aveva disputato un buon campionato, tanto da meritarsi l’ingaggio dei granata, ora spera di concedere il bis a Bondeno. Rinnovamento in un’altra squadra granata, la Codigorese, soprattutto nella guida tecnica: lascia Diego Grassi. Non è un esonero, ma solo un arrivederci: "Dopo quarant’anni consecutivi tra calcio giocato e in panchina sento il bisogno di staccare la spina – dice mister Grassi – Sarà il mio anno sabbatico, utile per stare con la famiglia, dedicarmi ad altri interessi, ricaricare le batterie e ripartire il prossimo anno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net