Tommaso Nannicini alla guida dell’Osservatorio delle libere professioni

Il mondo delle libere professioni si arricchisce di una nuova guida d'eccellenza: il professor Tommaso Nannicini, noto economista e docente universitario, è stato nominato responsabile scientifico dell’Osservatorio delle libere professioni. Questa nomina segna un passo importante verso un’analisi più approfondita e strategica del settore, promuovendo innovazione e crescita. Con Nannicini al timone, si apre un nuovo capitolo di opportunità e sviluppo per le professioni autonome in Italia.

È il professor Tommaso Nannicini il nuovo responsabile scientifico dell’Osservatorio delle libere professioni, ente di ricerca promosso da Confprofessioni, e riconosciuto dall’Eurostat e dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat). Lo rende noto la Confederazione guidata da Marco Natali in una nota diffusa nella giornata odierna. Economista, docente universitario ed esperto di politiche del lavoro e welfare, Nannicini è professore ordinario di economia politica all’Istituto Universitario Europeo, in aspettativa dall’Università Bocconi. In passato, ha ricoperto anche incarichi istituzionali come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Senatore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it