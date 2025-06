Tom Felton sul suo debutto a Broadway nei panni di un adulto Draco Malfoy | Emma mi farà ridere e uscire dal personaggio

Tom Felton, celebre per aver interpretato Draco Malfoy in Harry Potter, si prepara al suo debutto a Broadway nei panni di un adulto Malfoy. Con entusiasmo e un pizzico di humor, l’attore ha confidato che Emma, sua collega e amica, lo farà ridere e gli farà uscire dal personaggio durante le prove. Un momento emozionante che apre una nuova avventura teatrale, dimostrando come anche i maghi possano reinventarsi.

I Tony Awards sono stato un attimo momento per Tom Felton per commentare il suo recente casting in “ Harry Potter e la Maledizione dell’Erede ” nei panni proprio di un adulto Draco Malfoy. L’attore, da sempre affezionato alla sua esperienza con il franchise e grande fan, ha espresso gioia e incredulitĂ per aver ottenuto il ruolo e ha detto che molti dei suoi ex compagni di set gli hanno scritto per congratularsi con lui, tranne Matthew Lewis (Neville Paciock), che gli ha scherzosamente ricordato che ormai è troppo vecchio per queste cose! Non solo, Tom Felton ha anche anticipato che probabilmente riuscirĂ a portare in sala molti dei membri del cast originale, compresa Emma Watson che, stando a quanto lui dice, sicuramente gli sorriderĂ e lo farĂ uscire dal personaggio! È storia nota a tutti i fan di Harry Potter che tra Emma Watson e Tom Felton c’è sempre stato un legame speciale, tanto che all’inizio della produzione, la piccola Emma aveva anche una cotta per Tom (come lei stessa ha confessato). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

