Tom Felton | Le idee di JK Rowling non hanno influenzato il mio amore per il franchise

Tom Felton, tornato a interpretare Draco Malfoy a Broadway, si distingue per la sua passione incondizionata per l’universo di Harry Potter. Nonostante le recenti polemiche su J.K. Rowling, l’attore britannico ha sottolineato come il suo amore per il franchise resti immutato, separando la magia dei libri e dei film dalle opinioni personali della scrittrice. Con pacatezza e rispetto, Felton ribadisce che il cuore dei fan batte forte per quella magica realtà.

L'attore torna nei panni di Draco Malfoy a Broadway e commenta le ultime polemiche su J. K. Rowling, autrice di Harry Potter Tom Felton difende l'universo di Harry Potter e l'amore dei fan, distinguendo la magia del franchise dalle opinioni personali di J.K. Rowling. Sul red carpet dei Tony Awards 2025, l'attore britannico ha commentato con pacatezza le polemiche che circondano la scrittrice, protagonista di forti critiche per le sue dichiarazioni sulla comunità transgender. "No, non posso dire che mi influenzino", ha dichiarato Felton a Variety. "Non sono molto in sintonia con queste cose. L'unica cosa che continuo a ripetermi è che sono stato fortunato: ho viaggiato per il mondo e non ho mai visto nulla unire così tante persone come Harry . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Felton: "Le idee di J.K. Rowling non hanno influenzato il mio amore per il franchise"

