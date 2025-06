Tom Felton debutta a Broadway come Draco Malfoy e racconta di Emma Watson

passione per il teatro e il mondo dello spettacolo. In un’intervista esclusiva, Tom Felton rivela anche aneddoti su Emma Watson, condividendo ricordi e emozioni legate al loro percorso insieme. Questo ritorno sulla scena newyorkese non solo celebra la magia di Harry Potter, ma apre nuove porte a talenti che hanno fatto sognare generazioni. Un’occasione unica per riscoprire il fascino dei protagonisti di un universo che continua a vivere oltre le pagine e gli schermi.

il ritorno di tom felton a broadway: un nuovo capitolo nel mondo di harry potter. Il coinvolgimento di attori iconici come Tom Felton nelle produzioni teatrali rappresenta un momento significativo per i fan e gli appassionati del franchise di Harry Potter. La recente partecipazione dell’attore a Broadway, interpretando nuovamente il ruolo di Draco Malfoy, segna un importante passo nel suo percorso artistico e una conferma della sua forte connessione con il mondo magico. Questa operazione teatrale non solo rivitalizza i personaggi storici, ma offre anche ai spettatori l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente, portando sul palco le atmosfere della saga in modo innovativo e emozionante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

In questa notizia si parla di: Felton Broadway Draco Malfoy

