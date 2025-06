Tocca un cavo elettrico | 43enne folgorato grave ma non rischia la vita

Un incidente che poteva essere fatale, ma fortunatamente non lo è stato: un uomo di 43 anni a Pisa è stato trovato grave ma stabile dopo aver toccato un cavo elettrico. La scena si è verificata nella zona di Porta a Mare, durante un normale servizio di pattuglia delle forze dell’ordine. La tempestiva chiamata al 118 ha permesso di intervenire prontamente, dimostrando come la prontezza può fare la differenza tra vita e morte.

Lo hanno trovato a terra, intorno alle 20 di sabato, gli agenti delle Volanti che stavano effettuando dei servizi di controllo: la zona, infatti, era di competenza della polizia. Un giro di routine che viene svolto normalmente nel fine settimana. L’uomo incosciente - un pisano di 43 anni, si è scoperto più tardi - era in via Corte Di Gaddo a Porta a Mare. Sono stati i poliziotti a chiamare il 118, la cui centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa che ha portato il giovane al Pronto soccorso di Pisa in codice rosso, il più grave. Secondo una prima ricostruzione, il 43enne avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo folgorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it