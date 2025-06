Titoli toscani di cronometro in montagna | trionfano Geppi e Agnini a Monsummano Terme

L'emozione della cronometro in montagna conquista Monsummano Terme, dove Elena Geppi e Ginevra Bacci si sfidano fino all'ultimo metro, regalando uno spettacolo avvincente tra le affascinanti piazze storiche. Una gara ricca di tensione e adrenalina che ha premiato i talenti locali e le loro società . La passione e la determinazione hanno fatto da cornice a questa battaglia epica, dimostrando che il talento toscano brilla sempre più forte.

Una lotta avvincente fino all’ultimo metro, da Piazza del Popolo nel centro storico di Monsummano Terme alle pietre della piazza medioevale Bargellini e Montevettolini, per conquistare i titoli toscani della cronometro in montagna allievi e allieve. E la lotta è stata in entrambe le categorie tra atleti e atlete della stessa società . La livornese Elena Geppi del Team Vangi Ladies ha prevalso per due secondi sulla compagna Ginevra Bacci, mentre nel settore maschile il lucchese Edoardo Agnini ha preceduto di un solo secondo il compagno di colori Spanio. Nella gara delle allieve, peraltro il successo è stato ottenuto da Teodora Castelli, altra atleta della Vangi Ladies, con 5’’ sulla Geppi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Titoli toscani di cronometro in montagna: trionfano Geppi e Agnini a Monsummano Terme

