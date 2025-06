Titizè a venetian dream al Teatro Arcimboldi di Milano

Preparati a immergerti in un mondo di meraviglia e fantasia con Titizè – A Venetian Dream, l’affascinante ultima produzione della Compagnia Finzi Pasca al Teatro Arcimboldi di Milano. Un capolavoro che unisce la tradizione della Commedia dell’Arte a innovativi giochi scenici, creando un universo visivo unico nel suo genere. Una performance che invita gli spettatori a esplorare un sogno veneziano tra ingenuità, ingegno e surreale magia, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultima scena.

MILANO – Titizè – A Venetian Dream è l'ultima creazione della Compagnia Finzi Pasca che mescola il linguaggio della Commedia dell'Arte con affascinanti macchine sceniche, inventando una nuova estetica visiva, arricchita da interpreti multidisciplinari in universi rarefatti dove la meraviglia a volte si manifesta in modo ingenuo, a volte ingegnoso, altre volte surreale. Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca che firma anche il disegno luci, con musiche di Maria Bonzanigo, scenografie di Hugo Gargiulo e Matteo Verlicchi, costumi di Giovanna Buzzi, lo spettacolo è coprodotto da Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con Gli Ipocriti Melina Balsamo.