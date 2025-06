Tiro con l’arco buone notizie dall’Italia del ricurvo ad Antalya Loredana Spera sugli scudi

Ottime notizie dall’Italia nel mondo del tiro con l’arco! A Antalya, durante la terza tappa della Coppa del Mondo 2025, le nostre campionesse hanno brillato, portando alta la bandiera azzurra. Loredana Spera e le sue compagne di squadra hanno dimostrato che il talento italiano è più vivo che mai, sventolando orgoglio e speranza. L’Italia torna protagonista e il futuro si prospetta ancora più luminoso…

Un’Italia finalmente tornata a portare i propri arcieri in zona medaglie. Dopo la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, sono tante le indicazioni positive arrivate da Antalya. In Turchia la squadra femminile di ricurvo composta da Loredana Spera, Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco si è distinta ai più livelli: sia come terzetto, con il secondo posto nel torneo per nazioni, solo dietro agli Stati Uniti, e sia a livello individuale che di composizione del Mixed Team, visto che Loredana Spera è arrivata al 4° posto nel tabellone individuale, così come Roberta Di Francesco in coppia con Mauro Nespoli nel Mixed Team. 🔗 Leggi su Oasport.it