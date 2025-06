Tir finisce fuori carreggiata in A4 due persone ferite

Un incidente si è verificato questa notte sull'A4 vicino all'area di servizio di Arino Ovest, coinvolgendo un tir che è finito fuori carreggiata. Due persone sono rimaste ferite e necessitano di assistenza immediata. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma la sicurezza e il soccorso sono le priorità.

Poco dopo le 2 di questa notte, un mezzo pesante è finito fuori strada in modo autonomo in A4, in prossimità dell'area di servizio di Arino Ovest in direzione Milano. Il conducente e un passeggero risultano feriti.

