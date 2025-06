Tir contromano in autostrada le immagini della tragedia sfiorata

Un episodio angosciante che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: due tir stranieri hanno percorso contromano l'autostrada A23, rischiando di causare un disastro. Grazie all'attenzione dei guidatori e ai sofisticati sistemi di sicurezza, il pericolo è stato evitato, dimostrando quanto sia fondamentale la vigilanza e la tecnologia per la nostra sicurezza sulle strade. La polizia stradale ha prontamente intervenuto per garantire che la strada tornasse sicura per tutti.

Due tir di provenienza estera hanno percorso, lo scorso venerdì 6 giugno, un tratto dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio in direzione Udine, imboccandola contromano. I veicoli sono stati fermati grazie alle segnalazioni di altri conducenti e ai sensori automatici di sicurezza: la polizia stradale.

