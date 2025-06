Tifoso muore durante la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna | cosa è accaduto

Durante la drammatica finale di Nations League tra Portogallo e Spagna, un evento improvviso ha scosso gli spettatori: un tifoso è morto tragicamente dopo essersi slanciato da una balaustra dell’Allianz Arena. Mentre il calcio continuava a regalare emozioni sul campo, questa terribile tragedia ha ricordato quanto lo sport possa riservare anche momenti drammatici. La vicenda ha suscitato sgomento e commozione in tutto il mondo del calcio, lasciando un segno indelebile in questa storica finale.

Quella tra Portogallo e Spagna di Nations League è stata una finale emozionante e combattuta, ma sfociata poi in tragedia. Nel corso del primo tempo supplementare del match vinto poi ai rigori dal Portogallo, un uomo è morto dopo esser scivolato da una balaustra. Il tutto è accaduto mentre la partita continuava a regalare emozioni in campo. L’uomo è infatti scivolato da uno degli anelli superiori dell’Allianz Arena, cadendo in maniera fatale. Personale medico, steward e polizia hanno isolato l’area ma non c’è stato nulla da fare. La polizia tedesca sta indagando sulla tragedia, ma gli agenti hanno esaminato i video dello stadio e al momento non si sospetta un atto criminale, come dichiarato da un portavoce della polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it