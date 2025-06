Ticket to Paradise | la rom-com stasera in tv con Julia Roberts e George Clooney è da vedere fino ai titoli di coda…

Se cercate una serata all’insegna del sorriso e della leggerezza, non perdete "Ticket to Paradise" in onda questa sera su Canale 5 alle 21.20. Con Julia Roberts e George Clooney sullo schermo, questa rom-com promette divertimento e romanticismo, anche se con qualche sbavatura. Preparatevi a un mix di battute e sentimenti, perché i duetti di odio e amore tra i due protagonisti sono irresistibili. La visione è davvero da non perdere!

Se avete viglia di una visione leggera ma di qualità, sintonizzatevi su Canale 5 in prima serata. Dove stasera in tv alle 21.20 va in onda Ticket to Paradise di Ol Parker. Una rom-com con due protagonisti star: Julia Roberts e George Clooney che da soli valgono la visione. Se non tutto funziona nella commedia-litigarella del 2022, scritta e diretta dal regista già autore del successo Mamma Mia! Ci risiamo, va detto che i duetti di odio-amore tra i due protagonisti – con i gustosi dietro le quinte sul bacio tra i due, grandi amici nella vita reale – da soli valgono la visione. Julia&George, che interpretano una coppia di ex sposi che non si sopporta più, si ritrovano sulla costa paradisiaca di Bali, Indonesia, dove la figlia Lily ( Kaitlyn Dever ) intende sposarsi con un ragazzo locale, Gede ( Maxime Bouttier ). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Ticket to Paradise”: la rom-com stasera in tv con Julia Roberts e George Clooney è da vedere fino ai titoli di coda…

