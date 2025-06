Thriller d’azione con star degli anni 2000 in arrivo su Netflix

Preparatevi a rivivere l’adrenalina degli anni 2000 con il nuovo thriller d’azione “Wrath of Becky”, disponibile su Netflix nel Regno Unito dal 9 giugno 2025. Se avete amato il primo capitolo del 2020, questo sequel promette suspense, azione e una protagonista indimenticabile. Con star di successo dell’epoca, il film porta sul grande schermo un mix esplosivo di emozioni e adrenalina. Scopriamo insieme il contesto e la trama di questa attesissima produzione.

uscita e distribuzione di "Wrath of Becky" su Netflix. Il film d'azione e suspense intitolato "Wrath of Becky", rilasciato nel 2023, è disponibile in streaming su Netflix nel Regno Unito a partire da venerdì 9 giugno 2025. Questa produzione si inserisce come sequel del successo del 2020, "Becky", e ha ricevuto un'accoglienza positiva sia dalla critica che dal pubblico. contesto e trama del film. "Wrath of Becky" riprende le vicende di Becky, interpretata ancora una volta da Lulu Wilson, tre anni dopo gli eventi esplosivi del primo capitolo. La protagonista, ormai alle prese con le conseguenze di quanto accaduto, cerca di ricostruire la propria vita insieme all'amica Elena (interpretata da Denise Burse).