Thor 5 | Marvel Studios punta su un nuovo regista per rilanciare il Dio del Tuono

Thor 5 di Marvel Studios si prepara a riscrivere le sorti del Dio del Tuono, affidando la regia a un nuovo talento che saprà riportare il personaggio al centro dell’attenzione. Dopo il modesto riscontro di Thor: Love and Thunder, la casa delle meraviglie Marvel è determinata a sorprendere i fan con un reboot emozionante e innovativo. La sfida ora è creare un film capace di conquistare pubblico e critica, lasciando alle spalle le criticità passate.

Dopo il tiepido successo di Thor: Love and Thunder, Marvel Studios è pronta a rilanciare il personaggio del Dio del Tuono con un approccio completamente rinnovato. Il quarto capitolo della saga, pur essendo liberamente ispirato alle celebri storie di Jason Aaron e vantando personaggi iconici come The Mighty Thor e Gorr il Macellatore di Dei, non è riuscito a conquistare completamente pubblico e critica. Le criticità di Love and Thunder. Il film diretto da Taika Waititi, che aveva già rinfrescato brillantemente il personaggio in Thor: Ragnarok nel 2017, ha scelto per il sequel un tono fortemente ironico e sopra le righe che ha finito per dividere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Thor 5: Marvel Studios punta su un nuovo regista per rilanciare il Dio del Tuono

In questa notizia si parla di: Thor Marvel Studios Rilanciare

Thor esce dalla continuità Marvel: scopri come accadrà - Thor esce dalla continuità Marvel: scopri come cambierà il suo destino. Dopo oltre sessant’anni, il mondo dei fumetti e dei cinecomics si prepara a una rivoluzione con un'ottica innovativa, annunciata dalla Marvel.

Thor 5 confermato: Marvel al lavoro su un nuovo film senza Taika Waititi - Secondo nuove indiscrezioni, Marvel Studios ha avviato lo sviluppo ufficiale di Thor 5, ma questa volta senza la partecipazione del regista Taika Waititi, autore degli ultimi due film della saga. Leggi su msn.com

Thor 5 in sviluppo ai Marvel Studios, ma non ci sarà Taika Waititi alla regia? - Secondo una recente indiscrezione, i Marvel Studios avrebbero dato il via libera a un quinto film su Thor. Leggi su comingsoon.it

Thor 5, il regista di Mad Max e Furiosa in lizza per il prossimo film Marvel con Chris Hemsworth? - A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni rilanciate da World of Reel, George Miller sarebbe interessato a esordire alla regia per i Marvel Studios con il potenziale quinto film su Thor o un ... Leggi su msn.com