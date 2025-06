Theo Hernandez Juventus | l’Al Hilal farà un ultimissimo tentativo per il terzino del Milan! Tutti gli aggiornamenti sul francese

Il calciomercato continua a scaldarsi con l’ultimo tentativo dell’Al Hilal di portare Theo Hernandez, uno dei protagonisti del Milan e nel mirino della Juventus. Mentre le voci si rincorrono, gli aggiornamenti sul futuro del francese sono più incalzanti che mai. Riuscirà il club saudita a sfidare la concorrenza europea? Per scoprirlo, restate con noi: tutti gli sviluppi sono ancora da seguire.

Theo Hernandez Juventus: l’Al Hilal farà un ultimo tentativo per il terzino del Milan! Gli aggiornamenti sul francese, accostato anche ai bianconeri. Arrivano aggiornamenti ora dopo ora per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, uno dei terzini accostati al calciomercato Juventus negli ultimi mesi e su cui sta lavorando l’ Al Hilal. Secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport il club saudita farà un ultimissimo tentativo per cercare di strappare il sì del francese. In caso di nuova fumata nera l’Al Hilal ripiegherà a quel punto su Angelino della Roma. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juventus: l’Al Hilal farà un ultimissimo tentativo per il terzino del Milan! Tutti gli aggiornamenti sul francese

