Theo Hernandez Juve spiragli di permanenza in Europa per il francese! Dopo l’offerta dell’Al Hilal arriva quella di un club spagnolo | la cifra e la posizione del Milan

Theo Hernandez potrebbe rimanere in Europa, sorprendendo le aspettative di molti. Dopo l’offerta dell’Al Hilal, il club spagnolo Atletico Madrid si fa avanti, rafforzando le voci di un possibile trasferimento. Ma cosa accadrà davvero? La strategia del Milan e la posizione della Juventus potrebbero essere decisive nel futuro del terzino francese, rendendo questa trattativa una delle più interessanti del mercato estivo. La prossima mossa potrebbe cambiare le carte in tavola.

Theo Hernandez Juve, il francese potrebbe rimanere in Europa! Arriva un’offerta da parte di quel club spagnolo: i dettagli e la posizione del Milan. Si intensificano le voci che vedono Theo Hernandez. Il terzino del Milan, nonché obiettivo del calciomercato Juve, non è entrato solo nelle mire dell’ Al Hilal. Secondo quanto espresso da Gianluca Di Marzio su X, il francese è un obiettivo concreto dell’ Atletico Madrid. I colchoneros hanno addirittura mosso dei passi concreti, presentando una prima offerta ufficiale pari a 15 milioni di euro: troppo pochi per i rossoneri, che hanno rigettato la proposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juve, spiragli di permanenza in Europa per il francese! Dopo l’offerta dell’Al Hilal, arriva quella di un club spagnolo: la cifra e la posizione del Milan

In questa notizia si parla di: Hernandez Theo Juve Europa

