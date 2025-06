The Wall & Pink Floyd greatest hits lo spettacolo che ripercorre i successi della band

Preparati a rivivere l’epica musica dei Pink Floyd in uno spettacolo straordinario! "The Wall & Pink Floyd Greatest Hits" unisce performance coinvolgenti, effetti visivi mozzafiato e l’atmosfera unica dei successi del gruppo. Ti aspettiamo domenica 15 giugno alle 21.30 al Palazzo Mauro De André per un viaggio indimenticabile nella storia musicale dei Pink Floyd, un evento imperdibile che lascerà il pubblico senza fiato.

Lo spettacolo "The Wall & Pink Floyd Greatest Hits" va in scena al Palazzo Mauro De André domenica 15 giugno alle 21.30 per la rassegna di Ravenna Festival. Alla regia Manuel Renga, coreografia Michele Merola, regia video Fabio Massimo Iaquone, drammaturgia Emanuele Aldrovandi, scene Matteo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "The Wall & Pink Floyd greatest hits", lo spettacolo che ripercorre i successi della band

