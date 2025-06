The summer is magic night

L'estate sta per esplodere con emozioni e musica indimenticabile! Cobra Dj e Pizzeria Al Punto Giusto danno il via alla nuova stagione estiva venerdì 13 giugno 2025, con un irresistibile dj set di Dj Cobra nel suggestivo plateatico di Piazza Carmignoto. Preparati a vivere una serata magica sotto le stelle, tra sapori autentici e ritmi coinvolgenti. Non mancare: l’estate più bella ti aspetta!

